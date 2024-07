Die UBS hatte laut Reuters Hypotheken von Countrywide Financial in Wertpapieren gebündelt. Countrywide habe sich dabei bereit erklärt, die UBS von Ansprüchen bei schlecht oder in betrügerischer Absicht gezeichneten Hypotheken freizustellen. Im Jahr 2013 schloss die UBS zu gebündelten Hypotheken einen Vergleich mit der Federal Housing Finance Agency in Höhe von 885 Millionen Dollar und 2016 einen vertraulichen Vergleich mit der Federal Home Loan Bank of San Francisco.