Überschwemmungen und Dutzende Verletzte durch Taifun in Japan

Der Taifun "Trami" hat am Wochenende in Teilen Japans Überschwemmungen mit Dutzenden Verletzten verursacht. Im Süden des Inselstaates sollten mehr als 240'000 Anwohner auf Anordnung der Behörden ihre Häuser verlassen, wie örtliche Medien am Sonntag berichteten.