Überweisungen von Migranten nach Mexiko erreichen Rekordsumme

Dies teilte die mexikanische Zentralbank am Freitag (Ortszeit) mit. Die meisten Auslandsmexikaner, die Geld an ihre Familien in der Heimat schickten, lebten in den USA. Dort gebe es rund elf Millionen Migranten aus Mexiko - schätzungsweise die Hälfte ohne gültige Aufenthaltserlaubnis.

US-Präsident Donald Trump ist es bisher nicht gelungen, sich mit dem Kongress auf die Finanzierung der umstrittenen Grenzmauer zu einigen. Trump hält die Mauer für notwendig, um illegale Einwanderer und Drogenschmuggler aus Mexiko zu stoppen. Die oppositionellen halten eine Mauer als ineffektiv bei der Lösung der illegalen Einwanderung in die USA.

(SDA)