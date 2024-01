Nach neuen massiven russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Städte hat der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba die Welt zu neuen Waffenlieferungen an sein Land aufgefordert. «Das Terrorregime in Moskau muss erkennen, dass die internationale Gemeinschaft vor der Ermordung von Zivilisten und der Zerstörung der zivilen Infrastruktur in der Ukraine die Augen nicht verschliessen wird», schrieb Kiews Chefdiplomat am Dienstag beim Onlinedienst X (früher Twitter). Konkret seien dabei neue Flugabwehrsysteme samt Munition, Kampfdrohnen aller Art und Raketen mit einer Reichweite von über 300 Kilometern erforderlich.

02.01.2024 15:52