Rund zwei Wochen nach dem Angriff auf einen Marktplatz in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka hat Kiew bekräftigt, dass der Beschuss von russischer Seite gekommen sei. «Den Angaben der Ermittler zufolge hat der Feind auf dieses zivile Objekt eine S-300-Rakete abgefeuert», zitierte das Internetportal «Ukrajinska Prawda» am Dienstag den ukrainischen Geheimdienst SBU. Belegt sei dies durch die am Einschlagsort gefundene Raketentrümmer.

19.09.2023 17:11