Der in der Schweiz geplante Ukraine-Friedensgipfel soll laut Bundespräsidentin Viola Amherd noch 2024 stattfinden. «Das Ziel ist, dass wir diesen Gipfel sobald wie möglich machen können. Er sollte sicher noch in diesem Jahr stattfinden», sagte sie in einem Interview.

20.01.2024 11:04