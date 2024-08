Die russischen Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs weiter aktiv im Donbass an. Besonders schwere Kämpfe gebe es in den Richtungen Pokrowsk, Torezk und Kurachowe, teilte der Generalstab in Kiew mit. Insgesamt seien 144 militärische Zusammenstösse innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Russen hätten mit Dutzenden Luftschlägen und Artillerie angegriffen, die Attacken seien abgewehrt worden, hiess es im Militärbericht. Die russischen Truppen wollen den Donbass komplett unter ihre Kontrolle bringen.