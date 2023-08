In Zusammenarbeit mit Forschenden der University of North Carolina und der University of Chicago in den USA hat der Informatiker ein Modell entwickelt, das Verluste während Konflikten schätzen kann. Es basiert auf der sogenannten bayesschen Statistik. Die Ergebnisse des Modells wurden in der neusten Ausgabe des Fachblatts "Pnas Political Science" veröffentlicht. "Länder oder politische Akteure, die in Konflikte verwickelt sind, haben Anreize, diese Zahlen zu verbergen oder zu manipulieren, während Dritte möglicherweise keinen Zugang zu zuverlässigen Informationen haben", hiess es in der Studie.