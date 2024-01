Die geplante Reise nach Davos ist Selenskyjs erster Besuch in der Schweiz seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Im vergangenen Jahr war Selenskyjs Ehefrau Olena Selenska persönlich Gast am WEF. Der Präsident selber richtete sich wie schon im Jahr zuvor in einer Videoschaltung an die Teilnehmenden. Zuletzt war Selenskyj 2020 persönlich in der Schweiz, ebenfalls am WEF.