"Wir bereiten zusätzliche gute Nachrichten vor für unsere ukrainischen Kämpfer", sagte Selenskyj weiter. Zuvor hatte er auch den niederländischen Regierungschef Mark Rutte in Eindhoven getroffen und war davor am Samstag auch in Schweden gewesen. Selenskyj hatte angekündigt, an diesem Sonntag "Gespräche mit anderen Ländern zu führen, die uns unterstützen, damit sie uns die notwendige Ausrüstung liefern, um diesen Krieg zu gewinnen". Er liess aber offen, welche Länder das sind.