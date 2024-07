Letzte Umfragen sehen bei der Parlamentswahl in Frankreich keine absolute Mehrheit für das in Führung liegende Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen. Nach einer am Donnerstagabend veröffentlichten Ifop-Umfrage kommen die Rechtsnationalen und ihre Verbündeten in der entscheidenden Runde der Parlamentswahl am Sonntag auf 210 bis 240 Sitze. Sie würden damit die absolute Mehrheit von 289 Sitzen in der Nationalversammlung deutlich verfehlen. Eine vom Institut Opinionway ebenfalls am Donnerstagabend vorgelegte Umfrage sieht das RN und Verbündete bei 205 bis 230 Sitzen.