Umfragewerte sehen Biden bei US-Wahlen vor Trump

Obwohl das sich schnell ausbreitende Coronavirus die Kampagne des ehemaligen Vizepräsidenten so gut wie aus dem Blickfeld der Wähler gedrängt hat, liegt er in einer am Dienstag veröffentlichen Reuters/Ipsos-Meinungsumfrage vor Trump.

Die Umfrage unter mehr als 1100 amerikanischen Erwachsenen ergab, dass 46 Prozent der registrierten Wähler sagten, sie würden Biden unterstützen, wenn er bei der Wahl am 3. November gegen Trump antreten würde, während 40 Prozent angaben, sie würden für Trump stimmen.

In einer ähnlichen Umfrage Anfang März lag Biden statt jetzt sechs nur ein Prozent vor dem Amtsinhaber. Während Trump täglich im Fernsehen über das Virus berichtet, musste Biden Spendenaktionen und andere Wahlkampfveranstaltungen einstellen und viele Bundesstaaten haben ihre Nominierungswettbewerbe verschoben.

(SDA)