Umgekippter Lastwagenanhänger bei Luterbach: Kilometerlanger Stau

Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag zwischen Kriegstetten und Luterbach, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu Meldungen mehrerer Online-Portale sagte. Verletzte habe es keine gegeben. Nach ersten Erkenntnissen sei auch kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen.

Der Zeitverlust Richtung Zürich betrug am frühen Montagabend rund 30 Minuten, wie dem Portal des Touring Clubs Schweiz (TCS) zu entnehmen war. In die Gegenrichtung waren es wegen Gaffern ebenfalls ungefähr 15 Minuten. Auch auf den Hauptstrassen in der Umgebung, wohin der Verkehr umgeleitet wurde, stockte es wegen Verkehrsüberlastung.

Auf Leserbildern der Online-Portale ist zu sehen, wie der Anhänger auf der Seite liegt. Auf der Fahrbahn liegt Transportgut.

(SDA)