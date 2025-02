Die realen Umsatzeinbussen im Gastgewerbe in Deutschland sind im vergangenen Jahr noch grösser gewesen als zunächst geschätzt. Die preisbereinigten Erlöse in Gastronomie und Beherbergungsgewerbe lagen um 2,6 Prozent unter dem Wert von 2023, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde von einem Minus von 2,1 Prozent ausgegangen.