Ein Bündnis von Umweltschutzorganisationen um die Deutsche Umwelthilfe klagt nach eigenen Angaben vor dem Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen gegen die Genehmigung der Erdgasförderung in der Nordsee vor der Insel Borkum. «Die Genehmigung des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie ist aus wirtschafts- und klimapolitischer Sicht nicht nachvollziehbar. Deutschland braucht dieses Gas weder für die Versorgungssicherheit noch für stabile Gaspreise», sagte der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, in einer Mitteilung. Gleichzeitig berge die Förderung grosse Risiken für die Umwelt und setze Deutschlands Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz aufs Spiel, sagte er weiter.