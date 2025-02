In allen Kantonen wurde das Begehren abgelehnt, am wenigsten deutlich in Basel-Stadt mit knapp 55 Prozent. Im Übrigen waren die Nein-Anteile in Neuenburg, Genf, Waadt und Jura kleiner als in der Deutschschweiz und im Tessin. Mit über 84 Prozent am wuchtigsten Nein sagte Schwyz, dahinter folgten Nid- und Obwalden