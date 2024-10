Israel hat für seinen Kampf gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon nach UN-Angaben inzwischen die Räumung von einem Viertel des Territoriums angeordnet. «Jetzt stehen über 25 Prozent des Landes unter einem direkten israelischen Evakuierungsbefehl», sagte die Direktorin für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR im Nahen Osten, Rema Jamous Imseis, in Genf. Die Menschen flüchteten oft nur mit dem, was sie am Leibe trügen.