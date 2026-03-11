Vor dem Hintergrund des Kriegs im Nahen Osten kommt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an diesem Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Libanon zusammen. Das mächtigste Gremium der UN soll unter US-amerikanischem Vorsitz ab 15.00 Uhr MEZ in New York tagen. Der Rat soll auch über einen von Bahrain im Namen der Länder des Golfkooperationsrates eingebrachten Resolutionsentwurf abstimmen, hiess es aus Diplomatenkreisen.