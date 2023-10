Vor einer geplanten Abstimmung in der UN-Vollversammlung über eine von Jordanien eingebrachte Resolution zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen haben sich die Mitgliedsländer gespalten gezeigt. Während beispielsweise die Vertreter Ägyptens und Katars am Freitag in New York vor dem Gremium für die Annahme der Resolution warben, sprachen sich die USA - zumindest beim Stand des Entwurfs vom Mittag (Ortszeit) - deutlich dagegen aus. Eine Abstimmung über den Resolutionsentwurf war für 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) angesetzt.

27.10.2023 20:03