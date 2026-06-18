Verteidigungs- und Sicherheitskräfte des westafrikanischen Sahel-Staats hätten das Flughafengebäude nach etwa einer Stunde wieder unter ihre Kontrolle bringen können, sagte er. Sie befänden sich weiterhin in höchster Alarmbereitschaft und hätten das Gebiet um den Flughafen abgeriegelt. Angaben zur Identität der Täter, Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht.