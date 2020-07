Ungarische Bahn bestellt vier weitere Tram-Train von Stadler

Zudem hat sie damals die Option für die Lieferung von vier weiteren Fahrzeugen unterzeichnet.

Die Tram-Trains werden zwischen den südungarischen Städten Szeged und Hódmezovásárhely verkehren. Die ersten acht Fahrzeuge werden im Herbst 2021 in Betrieb gesetzt, die weiteren vier Einheiten im Sommer 2022. Während mit acht Fahrzeugen ein Fahrplan mit 20 Minuten-Takt möglich sei, kann mit den zusätzlichen vier Fahrzeugen eine viertelstündliche Frequenz angeboten werden.

Die im Stadler-Werk in Valencia gebauten Fahrzeuge werden auf städtischem Gebiet elektrisch und auf der Hauptlinie zwischen den Städten mit Dieselmotoren angetrieben. Bereits eingesetzt werden Citylink-Fahrzeuge in den deutschen Städten Karlsruhe und Chemnitz, in Spanien in Mallorca und Alicante, im mexikanischen Puebla sowie im britischen Sheffield.

(SDA)