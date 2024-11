Auch in der Vergangenheit hat die rechtspopulistische Orban-Partei, die in Ungarn seit 2010 an der Macht ist, vor Wahlen immer wieder die Wahlgesetze geändert, um sich Vorteile zu verschaffen. Dazu gehörten unter anderem die Zuerkennung des Wahlrechts an ethnische Ungarn in den Nachbarländern, die Neuziehung der Grenzen von Wahlkreisen und die Straffreiheit für die Anmeldung fiktiver Wohnsitze.