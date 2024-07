Bei der italienischen Grossbank Unicredit läuft es weiter rund. Im zweiten Quartal konnte die zweitgrösste italienische Bank den Gewinn erneut stärker steigern als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte HVB-Mutter am Mittwoch in Mailand mit. Die Bank profitierte im zweiten Quartal vor allem von einem starken Anstieg der Provisionseinnahmen. Diese legten im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 2,1 Milliarden zu.