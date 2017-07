UNO-Generalsekretär wirft Nordkorea "gefährliche Eskalation" vor

Nordkorea hatte zuvor verkündet, es habe in einem "historischen Durchbruch" erfolgreich eine ballistische Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14 getestet. Diese sei in der Lage, "jeden Ort weltweit zu erreichen".

Die USA gehen mittlerweile ebenfalls davon aus, dass Nordkorea am Dienstag tatsächlich wie behauptet eine Interkontinentalrakete getestet hat. Das geht aus einer schriftlichen Mitteilung von US-Aussenminister Rex Tillerson hervor. In dieser wurden zugleich "härtere Massnahmen" gegen Pjöngjang angekündigt. Die US-Streitkräfte hatten zunächst von einer landgestützten Mittelstreckenrakete gesprochen, die Nordkorea abgefeuert habe.

Die USA verurteilten "Nordkoreas Start einer interkontinentalen ballistischen Rakete scharf", erklärte Washingtons Chefdiplomat. Der Test einer solchen Rakete stelle "eine neue Eskalation der Bedrohung für die Vereinigten Staaten, unsere Verbündeten und Partner, die Region und die Welt dar".

"Globales Handeln ist nötig, um eine globale Bedrohung zu stoppen. Jedes Land, das nordkoreanische Arbeiter zu Gast hat, jedwede wirtschaftlichen oder militärischen Wohltaten leistet oder die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates nicht voll umsetzt, leistet einem gefährlichen Regime Beihilfe", warnte Tillerson.

Alle Nationen müssten öffentlich demonstrieren, dass Nordkoreas Streben nach Atomwaffen Konsequenzen habe. Die USA würden Nordkoreas "provokative Aktionen" vor den UNO-Sicherheitsrat bringen und strengere Massnahmen ergreifen, um Nordkorea zur Rechenschaft zu ziehen".

Der Abschuss einer Langstreckenrakete wäre nach Ansicht von Fachleuten ein Meilenstein in Nordkoreas Raketenentwicklung. Die Führung in Pjöngjang arbeitet ungeachtet scharfer internationaler Proteste seit Jahren an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

Die USA beantragten am Dienstag eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates. Die Sitzung soll am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in New York stattfinden. Russland und China unterbreiteten derweil einen Vorschlag zur Entschärfung des Konflikts. Sie forderten ein Aussetzen von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm und zugleich den Verzicht der USA und Südkoreas auf grosse gemeinsame Militärmanöver.

