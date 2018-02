Uno-Sicherheitsrat soll über Feuerpause in Syrien abstimmen

Die Staaten forderten eine Abstimmung "so bald wie möglich", erklärte die schwedische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Mittwoch. Die Feuerpause soll humanitäre Hilfslieferungen sowie die Evakuierung Verletzter ermöglichen.

Uno-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor bereits einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen in Ost-Ghuta nahe Damaskus verlangt. Die syrische Regierungarmee bombardiert die Rebellenenklave seit Tagen. Russland forderte ein Treffen des Uno-Sicherheitsrats zur Lage in Ost-Ghuta am Donnerstag.

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad scheint entschlossen, die Rebellenhochburg Ost-Ghuta zurückzuerobern, die islamistische Gruppen dominieren. Staatsmedien haben eine grossangelegte Bodenoffensive für die nahe Zukunft angekündigt. Russland, die Türkei und der Iran hatten Ost-Ghuta zur Deeskalationszone erklärt.

(SDA)