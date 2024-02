Die Schweizer Regierung und die Kommissionen müssten sich bewusst sein, was es bedeutet, wenn die UNRWA ihre Tätigkeiten nicht mehr finanzieren könne, sagte Lazzarini in einem am Samstag publizierten Interview mit Tamedia, Die lebensrettenden Massnahmen für die Bevölkerung im Gazastreifen seien davon ebenso betroffen, wie Tätigkeiten im Westjordanland, in Syrien, in Jordanien und im Libanon.