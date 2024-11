Die deutsche Industrie ist unter Druck geraten. Sie erwartet in diesem Jahr laut BDI ein Produktionsminus. Der Standort Deutschland verliere an Attraktivität, bemängelte der Verband. Die Wirtschaft klagt vor allem über im internationalen Vergleich hohe Energiepreise und zu viel Bürokratie. Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück. Das liegt auch an Unsicherheit, wie es in Deutschland nach dem Scheitern der Ampel-Regierung politisch weitergeht./hoe/DP/men