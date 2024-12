«Schlicht nicht untersucht»

In der in gebrochenem Deutsch verfassten anonymen Anzeige an die Solothurner Behörden beschuldigte der Schreiber einen Autohändler, nicht geprüfte Fahrzeuge zu verkaufen und Personen schwarz zu beschäftigen. Der Händler habe gute Kontakte zu einem Angestellten der Prüfstelle in Biel, der für seine Dienste Geschenke erhalte.