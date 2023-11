Die starke Zunahme von berufstätigen unverheirateten Müttern führe in der Altersvorsorge zu Herausforderungen, schreibt die Swiss Life in der am Mittwoch veröffentlichten Studie. Denn die im Konkubinat meist teilzeitarbeitenden Mütter seien in der Vorsorge schlechter abgesichert als verheiratete.