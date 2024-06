Am Mittwoch wurde ausserdem die Suche nach den zwei Vermissten im Schuttkegel des Murgangs in Sorte GR in der Gemeinde Lostallo abgebrochen. Vergangenen Samstag retteten die Einsatzkräfte eine Überlebende aus diesen Schuttmassen. Am Sonntag wurde eine männliche Leiche in der Moesa gefunden. Rettungskräfte suchen nun den Fluss nach den Vermissten ab.