Der US-Paketdienst UPS hat im vergangenen Jahr wegen geringerer Sendungsmengen auch sein mehrfach gesenktes Umsatzziel verfehlt. Zudem lasteten deutliche Tariferhöhungen für die Mitarbeiter auf dem Gewinn. Konzernchefin Carol Tomé geht nun mit geringeren Erwartungen ins neue Jahr als von Experten im Schnitt gedacht. Mit einem harten Sparkurs und Stellenstreichungen will sie die träge Umsatzentwicklung auffangen. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an: Kurz nach Handelsbeginn in New York ging es für die UPS-Aktie deutlich abwärts.

30.01.2024 15:50