In den USA wurden zur Wochenmitte keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht und so mangelte es den Investoren an Impulsen, bevor am Donnerstag dann wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden. Der Markt wartet auf die Verbraucherpreisentwicklung im Dezember. Diese könnte Hinweise geben, wann die US-Notenbank möglicherweise mit Zinssenkungen beginnt. Nach zuletzt eher widersprüchlichen Konjunkturdaten ist die Unsicherheit gross./jsl/jkr/jha/tih/he