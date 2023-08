Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im Juli stärker als erwartet gestiegen waren. Zeitgleich wurde gemeldet, dass die Einfuhrpreise in den USA im Juni im Jahresvergleich weiter gesunken sind, wenn auch nicht so stark wie gedacht. Ausserdem hat sich die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im August weiter verschlechtert und vom US-Häusermarkt kamen schlechte Nachrichten.