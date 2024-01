US-Staatsanleihen sind am Freitag schwächer in den Handel gestartet und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Zum Handelsauftakt hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt den Kursen einen neue Dämpfer versetzt und den Renditen im Gegenzug weiteren Auftrieb verliehen.

05.01.2024 15:22