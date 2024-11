Russland und die Ukraine haben sich in ihrem Krieg gegenseitig den Einsatz weitreichender Raketen vorgeworfen. Das gilt als neue, gefährliche Eskalation. Einer Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe nach hat Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine am Donnerstagmorgen das Land unter anderem erstmals mutmasslich mit einer Interkontinentalrakete beschossen. Eine Bestätigung dafür gab es weder im Westen noch in Russland