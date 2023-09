Die Märkte warten auf die am Mittwoch anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat September. Diese könnten einen weiteren Hinweis für die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidung geben. An den Märkten wird überwiegend damit gerechnet, dass die Fed eine Zinspause einlegt./jsl/jcf/nas