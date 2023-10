Zuletzt jedoch erholten sich die Renditen wieder etwas, nachdem Zahlen zur Preisentwicklung auf Unternehmensebene veröffentlicht worden waren. In den USA stiegen die Erzeugerpreise im September stärker als erwartet. Sie beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zahlen für September stehen am morgigen Donnerstag auf dem Programm.