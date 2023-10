US-Staatsanleihen sind am Freitag nach robusten Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zur Eröffnung um 0,66 Prozent auf 106,61 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,89 Prozent. Sie hat damit das in dieser Woche markierten Hoch seit 2007 eingestellt.

06.10.2023 18:18