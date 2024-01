Bestimmt wird die Entwicklung am Anleihemarkt nach wie vor von der Frage, wann die US-Zentralbank ihre Geldpolitik lockern könnte. Vor dem Jahreswechsel hatten die Währungshüter drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Im Handelsverlauf will sich Direktoriumsmitglied Christopher Waller zu Wort melden. Er gilt als Vertreter einer eher straffen Geldpolitik.