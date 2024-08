Am Ende einer turbulenten Woche hat sich die Lage am Anleihemarkt etwas beruhigt. Die Festverzinslichen hatten zunächst angesichts der Finanzmarktturbulenzen und Sorgen um die US-Wirtschaft am Montag vorübergehend deutlich zugelegt. Sie gaben Gewinne jedoch wieder ab. Derzeit liegt der T-Note-Future etwas unter dem Niveau vom Wochenstart.