In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Notenbanker aus der Fed gegen rasche Zinssenkungen ausgesprochen. Zwar ist die Inflation in den vergangenen Monaten deutlich gefallen. Die Währungshüter sind sich aber nicht sicher, ob die Entwicklung nachhaltig ist. An den Finanzmärkten wird gegenwärtig eine erste Lockerung auf der übernächsten Zinssitzung Anfang Mai für möglich gehalten./bgf/jsl/jha/