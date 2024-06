An den Zinserwartungen an die US-Zentralbank Fed hat sich zuletzt nur wenig geändert. Nach wie vor verweisen viele Notenbanker aus der Federal Reserve auf die zähe Inflation und die damit verbundene Notwendigkeit, geldpolitisch vorsichtig zu agieren. An den Terminmärkten sind für den späteren Jahresverlauf knapp zwei Zinssenkungen eingepreist./bgf/jsl/tih