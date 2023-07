Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Mittwoch auf dem Programm stehen. Am Markt wird mit einem Rückgang der US-Inflationsrate im Juni gerechnet. Auch bei der Kernteuerung, in der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, rechnen Analysten im Schnitt mit einem Rückgang. Dies dürfte etwas Druck von der US-Notenbank Fed nehmen, in den kommenden Monaten weiter mit Zinserhöhungen gegen die Inflation anzukämpfen.