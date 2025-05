Das Mitglied des Direktoriums der US-Notenbank Fed, Christopher Waller, hatte in einem Gespräch mit dem Fernsehsender «Fox Business» eine Zinssenkung erst in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht gestellt. Dies sei aber nur dann möglich, wenn sich der Handelskonflikt der USA mit anderen Ländern beruhige und die Zölle auf etwa 10 Prozent gesenkt werden könnten, sagte Waller. Zuvor hatten bereits mehrfach US-Notenbanker eine Zinssenkung erst nach dem Sommer in Aussicht gestellt.