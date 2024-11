Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. Die im November überraschend verbesserte Stimmung aus US-Häusermarkt bewegte den Anleihemarkt kaum. Der NAHB-Hausmarktindex ist auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Ansonsten wurden in den USA keine wichtigen Daten veröffentlicht. Auch an den kommenden Tagen bleibt es datenseitig verhältnismässig ruhig.