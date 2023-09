In eineinhalb Wochen trifft die Federal Reserve ihr nächste Zinsentscheidung. An den Märkten wird gegenwärtig fest mit einer Zinspause gerechnet. Für die darauffolgende Sitzung Anfang November ist eine Zinsanhebung nicht vollständig eingepreist. Es wird also nicht ausgeschlossen, dass der Leitzinsgipfel in den USA bereits erreicht ist./bgf/jsl/jha/