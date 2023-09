Der Wochenauftakt dürfte ruhig ausfallen. An Konjunkturdaten steht lediglich der NAHB-Wohnungsmarktindex auf dem Programm, der die Lage am bis zuletzt schwächelnden Immobilienmarkt beschreibt. Die allgemeine Börsenstimmung dürfte daher die Richtung am Rentenmarkt vorgeben.