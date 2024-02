US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit kräftigen Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,75 Prozent auf 109,88 Punkte. Ein unerwartet schwacher Rückgang der Inflation in den USA sorgt im Gegenzug für einen deutlichen Anstieg der Renditen. In der zehnjährigen Laufzeit stieg die Rendite um 0,09 Prozentpunkte auf 4,27 Prozent.

13.02.2024 15:01