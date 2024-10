Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt kaum Impulse. So sind die Auftragseingänge für langlebige Güter im September erneut gefallen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im September hingegen. «Insofern sind die Signale für die Industrieperspektiven gemischt», heiss es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helba).