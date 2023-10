US-Aussenminister Antony Blinken will nach dem Grossangriff der islamistischen Hamas nach Israel reisen. Blinken werde voraussichtlich am Donnerstag dort eintreffen, kündigte der Sprecher des US-Aussenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag an. Blinken wolle sich dort mit den israelischen Partnern über die Lage austauschen und erörtern, wie man Israel «im Kampf gegen die Terroristen, die diese schrecklichen Anschläge» verübt hätten, am besten unterstützen könne, so Miller.

10.10.2023 21:39